Последний теплый день на неделе
Сегодня Беларусь будет находиться в поле пониженного атмосферного давления. На северо-западе ожидается фронтальный раздел.
По прогнозу синоптиков в регионах страны ожидается следующая температура воздуха:
- Брест +24..+26°C;
- Витебск +21..+23°C;
- Гомель +24..+26°C;
- Гродно +23..+25°C;
- Могилев +22..+24°C;
- Минск +22..+24°C.
Как уже сообщалось, сегодня последний на неделе теплый день. Со вторника начнется резкое похолодание.
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