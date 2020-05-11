Последний теплый день на неделе

/ Общество
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Сегодня Беларусь будет находиться в поле пониженного атмосферного давления. На северо-западе ожидается фронтальный раздел.

Фото pixabay.com

По прогнозу синоптиков в регионах страны ожидается следующая температура воздуха:

  • Брест +24..+26°C;
  • Витебск +21..+23°C;
  • Гомель +24..+26°C;
  • Гродно +23..+25°C;
  • Могилев +22..+24°C;
  • Минск +22..+24°C.

Как уже сообщалось, сегодня последний на неделе теплый день. Со вторника начнется резкое похолодание.

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Тэги: погода

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