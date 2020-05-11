В Красногорске на пожаре в хосписе погибли десять человек

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Количество погибших на пожаре в пансионате-хосписе в подмосковном Красногорске выросло до десяти.

Трагедия, как сообщила глава городского округа Красногорск Эльмира Хаймурзина на своей странице в соцсети, произошла сегодня ночью в коттеджном поселке «Красногорская Усадьба».

«Пожарные прибыли на место спустя 12 минут после сигнала о возгорании, последствия пожара были полностью устранены в 01 час 09 минут. Кто и на каких основаниях организовал в частном доме по улице Тенистая, 4 «пансионат для престарелых» — сейчас разбираются следственные органы. Уверена, все виновники трагедии будут найдены и понесут справедливое наказание», — отметили чиновница.

На момент возникновения пожара в доме находились 37 человек.

По информации МЧС, в минувшие дежурные сутки в Беларуси гибелей на пожар в Беларуси зафиксировано не было.
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Тэги: пожар гибель на пожаре Персона: Эльмира Хаймурзина Город: Красногорск

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