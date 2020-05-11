«Вовлекать людей в избирательное мошенничество во время пандемии — двойное преступление». Партия БНФ не будет участвовать в выборах

Партия БНФ не будет участвовать в президентских выборах − соответствующее заявление принято Соймом партии 10 мая.

В нем отмечается, что, назначив выборы на 9 августа, «власти проигнорировали рекомендации по изменению избирательного законодательства, которые были предложены международными наблюдателями БДИПЧ ОБСЕ и отечественными кампаниями наблюдения». К этому «добавился еще один фактор опасности для белорусского народа, а именно − проведение кампании во время пандемии COVID-19». «Вовлекать людей в избирательное мошенничество во время пандемии − двойное преступление», − заявляет Сойм.

Партия «с возмущением констатирует, что нынешнее руководство Беларуси не совершило предложенных БНФ и гражданским обществом мер по предотвращению распространения коронавируса и надлежащего информирования граждан об истинном положении вещей, не осуществило необходимой поддержки белорусского бизнеса и домашних хозяйств, а со стороны высшего руководства страны были сделаны заявления об отрицании опасности пандемии и призывы к вредному для здоровья населения поведению вопреки рекомендациям медиков».

«Ярчайшим примером пороков власти стало проведение массовых мероприятий 9 мая, в том числе военного парада и концерта, − отмечается в заявлении. − Для удовлетворения собственных амбиций Александр Лукашенко своим волюнтаристским решением поставил под серьезную угрозу здоровье и жизни тысяч людей, в том числе − ветеранов II Мировой войны и пенсионеров, принадлежащих к особой группе риска».

«Власти продемонстрировали, что не заинтересованы в надлежащем, глубоком и полноценном международном сотрудничестве, проигнорировав рекомендации Всемирной организации здравоохранения и объявив о введении денежного сбора за оказание благотворительной помощи из-за рубежа, в том числе за ввоз в страну средств борьбы с COVID-19», − говорится в заявлении.

В Партии БНФ убеждены, что «проведение избирательной кампании в условиях пандемии является предельно безответственным и опасным». «В то время, как другие страны Европы принимают оправданные решения от переносе выборов даже при гораздо меньшем количестве заболевших, нынешние власти Беларуси, наоборот, еще приблизили проведение кампании по сравнению с предварительно предполагаемым временем», − отмечается в заявлении.

Сойм Партии БНФ заявляет, что «в условиях расширения коронавируса в Беларуси проведение избирательной кампании невозможно, прежде всего потому, что каждый этап кампании требует активной прямой коммуникации между тысячами людей, что ставит их здоровье и жизни, а также здоровье и жизни их родных, под угрозу».

«В условиях пандемии во время избирательной кампании невозможно также достичь тех тактических и стратегических целей на будущее, которые могут оправдывать участие демократических кандидатов в недемократических, несвободных и нечестных выборах, которыми они являются в Беларуси с 1995 года», − подчеркивается в заявлении.

«Основываясь на перечисленных выше причинах, Сойм Партии БНФ принял решение о неучастии партии в президентских выборах 2020 года. Партия не будет выдвигать своего кандидата, а также не будет поддерживать никакого другого кандидата. Более того, мы обращаемся к лидерам и активистам всех демократических организаций с призывом не выдвигать своих кандидатов в президенты и не участвовать в избирательной кампании в условиях пандемии. Участие в избирательной кампании в нынешних условиях любого из кандидатов или организаций будет соучастием в разрушении перспектив белорусского народа не только на свободное будущее, но и на физическое выживание», − считают авторы заявления.

Партия БНФ также заявляет, что Александр Лукашенко «является нелегитимным руководителем страны и не имеет права баллотироваться на пост президента не только юридически, но прежде всего потому, что его очередной срок будет иметь катастрофические последствия для белорусской государственности, экономики и общества, для здоровья населения».

«Если белорусские политики совместно проявят политическую зрелость и откажутся от участия в опасной избирательной кампании во время пандемии, избирательная кампания должна быть прекращена и назначены повторные выборы. До проведения повторных выборов Партия БНФ предлагает провести круглый стол национального согласия для обсуждения путей противостояния коронавирусной пандемии и политических реформ в Беларуси», − говорится в заявлении.

Партия БНФ предлагает организациям, вместе с которыми она учредила и осуществляет кампанию наблюдения «Право выбора», переформатировать ее в условиях пандемии с кампании наблюдения за выборами «в кампанию выявления и фиксирования преступных действий нынешней власти, которая будет в тени коронавируса проводить манипуляции, фальсификации и репрессии еще более нагло, бессовестно, а теперь − и со смертельной опасностью для белорусов».

«Эта избирательная кампания начинается в чрезвычайных условиях, она несет чрезвычайные и абсолютно новые угрозы не только правам и свободам белорусов, но и самим человеческим жизням. При таких условиях от демократических политических сил Беларуси требуется новый уровень ответственности − мы попросту не имеем права действовать по-старому, игнорируя новые, ранее неслыханные опасности», − подчеркивают в Партии БНФ.

Ранее Партия «Справедливый мир» призвала власть отменить президентские выборы и заявила о своем неучастии в избирательной кампании.

Решение назначить президентские выборы 9 августа было принято нижней палатой парламента 8 мая. До 15 мая включительно претенденты на пост президента должны подать документов для регистрации своих инициативных групп.

Стратегию бойкота выборов еще раньше предложил философ Владимир Мацкевич. Его стратегия предполагает неучастие в выборах и дальнейшее переучреждение Республики Беларусь через проведение Учредительного собрания.

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