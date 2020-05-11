БАТЭ вернулся на первое место

/ Спорт
Просмотров: 103

Многократный чемпион страны борисовский БАТЭ в первые в сезоне возглавил турнирную таблицу первенства Беларуси по футболу. Произошло это по итогам восьмого тура.

И пусть пока у борисовчан одинаковое количество очков со случчанами, что-то подсказывает, что этот паритет временный (кстати, эти команды сойдутся в следующем туре в очном противостоянии).

Полная картина тура:

  • «Слуцк» — «Энергетик-БГУ» — 1:2;
  • «Городея» — «Минск» — 1:1;
  • «Славия» — «Торпедо-БелАЗ» — 0:0;
  • «Неман» — «Рух» — 2:4;
  • «Ислочь» — «Белшина» 2:1;
  • «Витебск» — «Шахтер» — 0:0;
  • «Смолевичи» — БАТЭ — 3:5;
  • «Динамо» (Бр) — «Динамо» (Мн) — 2:1.

Турнирная таблица после восьми туров:

  1. БАТЭ — 16;
  2. Слуцк — 16;
  3. Торпедо-БелАЗ — 15;
  4. Энергетик-БГУ — 15;
  5. Ислочь — 15;
  6. Динамо (Бр) — 13;
  7. Шахтер — 12;
  8. Рух — 12;
  9. Славия — 11;
  10. Витебск — 11;
  11. Городея — 11;
  12. Минск — 10;
  13. Динамо (Мн) — 9;
  14. Неман — 8;
  15. Смолевичи — 3;
  16. Белшина — 2.

Девятый тур запланирован на 15-17 мая.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: футбол-Беларусь

Другие материалы на эту тему:

Футбол. «Мы играем, чтобы приносить людям хоть какие-то положительные эмоции»

Футбол. «Мы играем, чтобы приносить людям хоть какие-то положительные эмоции»

Бывший игрок сборной Беларуси отстранен от футбола пожизненно за договорняки

Бывший игрок сборной Беларуси отстранен от футбола пожизненно за договорняки

Алексей Бага: мы сдержали слово

Алексей Бага: мы сдержали слово

Подпольный футбол. БАТЭ победил. Все проиграли

Подпольный футбол. БАТЭ победил. Все проиграли