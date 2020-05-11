БАТЭ вернулся на первое место

Многократный чемпион страны борисовский БАТЭ в первые в сезоне возглавил турнирную таблицу первенства Беларуси по футболу. Произошло это по итогам восьмого тура.

И пусть пока у борисовчан одинаковое количество очков со случчанами, что-то подсказывает, что этот паритет временный (кстати, эти команды сойдутся в следующем туре в очном противостоянии).

Полная картина тура:

«Слуцк» — «Энергетик-БГУ» — 1:2;

«Городея» — «Минск» — 1:1;

«Славия» — «Торпедо-БелАЗ» — 0:0;

«Неман» — «Рух» — 2:4;

«Ислочь» — «Белшина» 2:1;

«Витебск» — «Шахтер» — 0:0;

«Смолевичи» — БАТЭ — 3:5;

«Динамо» (Бр) — «Динамо» (Мн) — 2:1.

Турнирная таблица после восьми туров:

БАТЭ — 16; Слуцк — 16; Торпедо-БелАЗ — 15; Энергетик-БГУ — 15; Ислочь — 15; Динамо (Бр) — 13; Шахтер — 12; Рух — 12; Славия — 11; Витебск — 11; Городея — 11; Минск — 10; Динамо (Мн) — 9; Неман — 8; Смолевичи — 3; Белшина — 2.

Девятый тур запланирован на 15-17 мая.