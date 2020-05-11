БАТЭ вернулся на первое место
Многократный чемпион страны борисовский БАТЭ в первые в сезоне возглавил турнирную таблицу первенства Беларуси по футболу. Произошло это по итогам восьмого тура.
И пусть пока у борисовчан одинаковое количество очков со случчанами, что-то подсказывает, что этот паритет временный (кстати, эти команды сойдутся в следующем туре в очном противостоянии).
Полная картина тура:
- «Слуцк» — «Энергетик-БГУ» — 1:2;
- «Городея» — «Минск» — 1:1;
- «Славия» — «Торпедо-БелАЗ» — 0:0;
- «Неман» — «Рух» — 2:4;
- «Ислочь» — «Белшина» 2:1;
- «Витебск» — «Шахтер» — 0:0;
- «Смолевичи» — БАТЭ — 3:5;
- «Динамо» (Бр) — «Динамо» (Мн) — 2:1.
Турнирная таблица после восьми туров:
- БАТЭ — 16;
- Слуцк — 16;
- Торпедо-БелАЗ — 15;
- Энергетик-БГУ — 15;
- Ислочь — 15;
- Динамо (Бр) — 13;
- Шахтер — 12;
- Рух — 12;
- Славия — 11;
- Витебск — 11;
- Городея — 11;
- Минск — 10;
- Динамо (Мн) — 9;
- Неман — 8;
- Смолевичи — 3;
- Белшина — 2.
Девятый тур запланирован на 15-17 мая.