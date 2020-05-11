Путин сегодня решит, надо ли продлевать режим нерабочих дней

Президент РФ Владимир Путин проведет сегодня совещание по ситуации с пандемией коронавируса нового типа.

Фото пресс-службы Кремля

Ожидается, что в ходе мероприятия или сразу по его итогам глава государства примет решение по вопросу продления режима нерабочих дней в России.

Ранее режим продлевали до конца майских праздников. Вместе с тем Путин на совещании с главами регионов в конце апреля заявил о необходимости начать подготовку к поэтапному снятию ограничений.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила делать это в три этапа, каждый из них предполагает расширение списка общественных пространств, где могут осуществляться контакты между людьми.

При этом решения о введении этих этапов она предложила принимать главам субъектов федерации.

В настоящее время в Москве и в других регионах так называемый режим самоизоляции уже продлен (в Москве — до 31 мая).

Кроме того, власти регионов вводят режим обязательного ношения масок и перчаток в общественных местах, пишет Би-би-си .

По данным Университета Джонса Хопкинса на 11 мая, в России число заразившихся коронавирусом составляет 209688 (это пятое место в мире). Число умерших от COVID-19 — 1915 (18-е).

Всего в мире зафиксирован 4102955 случаев заражения (умерло 282719 человек).

Напомним, по данным Минздрава на 10 мая, в Беларуси выявлено 22 973 случая заражения коронавирусом нового типа (6406 пациентов выздоровели, 131 пациент умер).

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