Германии угрожают санкции

Германия может получить большой штраф. Поводом для наложения санкций может стать нарушение законов Евросоюза.

По словам замглавы Еврокомиссии Веры Юровой, ЕК подозревает ФРГ в нарушении законодательства ЕС и собирается провести соответствующее расследование, поводом для которого стало решение Конституционного суда Германии о том, что скупка гособлигаций Европейского центрального банка частично противоречит немецкой конституции, пишет DW .

Этим постановлением КС запретил Бундесбанку после переходного периода участвовать в программах выкупа ЕЦБ, если совет европейского банка в своем новом решении не сможет доказать, что его действия не противоречат запрету монетарного государственного финансирования.

Решающее слово в европейской правовой системе должно остаться за Европейским судом в Люксембурге и «ни за кем другим», заявила Юрова. О своей озабоченности решением суда в Карлсруэ и необходимости проверок заявила и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Еврокомиссия по действующему праву может накладывать денежные штрафы за нарушения европейского законодательства на страны ЕС.

Между тем решение Конституционного суда Германии приветствовала Польша. Премьер-министр Польши Тадеуш Моравецкий даже назвал его «одним из важнейших судебных вердиктов в истории Европейского cоюза».