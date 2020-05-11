«Остап Бендер отдыхает». Обвиненный в копировании подписей предприниматель вновь решил идти в президенты

На пост президента выдвинулся витебский предприниматель Владимир Провальский, которого в 2010 году ЦИК обвинил в копировании более 100 тыс. подписей избирателей

Претендент на пост президента в 2010 году предприниматель Владимир Провальский из Витебска объявил о своем выдвижении на нынешних выборах. В БелаПАН по электронной почте поступила фотография его рукописного заявления о создании инициативной группы по сбору подписей избирателей.

Провальский известен тем, что 10 лет назад на выборах-2010 были признаны действительными только 118 из 109 338 подписей, собранных за его выдвижение: остальные, по мнению Центризбиркома, были скопированы. В ответ претендент заявил, что расценивает действия территориальной избирательной комиссии как превышение полномочий и будет их обжаловать. Его слова глава ЦИК Лидия Ермошина прокомментировала так: «Да, действительно, Остап Бендер отдыхает».

О наборе желающих войти в инициативную группу по сбору подписей вечером 10 мая объявил в Facebook бывший руководитель Парка высоких технологий Валерий Цепкало. Он также заявил, что его предвыборная программа «аккумулирует в себе самый передовой мировой опыт, лучшие формы организации промышленности, сельского хозяйства, государственного управления, системы налогообложения, здравоохранения, образования и другие вопросы». О своем выдвижении Цепкало сообщил 8 мая, после того как Палата представителей назначила президентские выборы на 9 августа.

«Сегодня Беларусь стоит перед историческим выбором! Либо продолжать тратить время и энергию на решение проблем вчерашнего дня. Либо и дальше расходовать деньги налогоплательщиков на дорогие спортивные мероприятия, бутафорские парады, дворцы и резиденции. Или двигаться вперед, в будущее!» — написал экс-глава ПВТ.

Философ Владимир Мацкевич заявил в ответ, что выдвижение Цепкало — элемент плана власти. «Цепкало (…) должен понравиться недовольным номенклатурщикам и не запачкаться связями с оппозицией. По результатам "Операции Цепкало" будет проведена чистка номенклатуры, но не "жестачайше", а будет аккуратное «ператрахивание». Энергия лояльных недовольных будет направлена на косметические реформы», — считает Мацкевич.

Ранее о своем выдвижении на президентский пост заявили Олег Гайдукевич (депутат Палаты представителей, председатель Либерально-демократической партии), Андрей Дмитриев (сопредседатель общественного объединения «Говори правду»), Сергей Черечень (председатель партии «Белорусская социал-демократическая Грамада»), Николай Статкевич (Белорусский национальный конгресс), Сергей Тихановский (видеоблогер).

О неучастии в кампании заявили Партия БНФ (из-за отсутствия изменений в избирательном законодательстве и пандемии коронавируса COVID-19) и Белорусская партия левых «Справедливый мир» (из-за коронавируса). Отменена кампания по выбору единого кандидата от Объединенной гражданской партии, Белорусской социал-демократической партии (Грамада), оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» и движения «За Свободу» (из-за пандемии и политических репрессий). Отказался от выдвижения сопредседатель оргкомитета БХД Павел Северинец (из-за пандемии).