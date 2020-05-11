Под Смолевичами «Мерседес» вылетел в кювет и перевернулся — пьяный водитель погиб

Очередное смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось в Смолевичском районе.

Фото пресс-службы МВД

По информации региональной Госавтоинспекции, глубокой ночью девятого мая недалеко от деревни Кулешовка 47-летний водитель «Мерседеса» не справился с управлением, вылетел в кювет, где авто перевернулось.

Травмы полученные в результате ДТП оказались несовместимыми с жизнью — мужчина умер на месте.

Как отметили в ГАИ, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, в ночь на воскресенье в дорожно-транспортном происшествии в Кореличском районе погибли два человека, а под Лидой насмерть разбился водитель «Фольксвагена».

Ранее сообщалось, что в Бобруйском районе двое малолетних детей пострадали в ДТП.

Также Naviny.by писали, что на 2-м километре дороги Приморье — Бовбли — Рогово (недалеко от деревни Семков Городок) сбили 19-летнего пешехода. Травмы, полученные в результате ДТП, оказались несовместимыми с жизнью. Водитель с места аварии удрал.