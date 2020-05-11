Валюты стало меньше: внешнеторговый оборот товаров и услуг сократился на 11,7%

В январе-марте внешнеторговый оборот товаров и услуг Беларуси составил 16 млрд 833,4 млн долларов, что на 11,7% меньше, чем за аналогичный период 2019-го.

Как свидетельствуют данные Национального банка, экспорт товаров и услуг снизился на 11,3% до 8 млрд 665,7 млн долларов, импорт — на 12,1% до 8 млрд 167,7 млн долларов.

Положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами составило 498 млн долларов. В январе-марте 2019 года было 481,8 млн долларов.

Внешнеторговый оборот товаров в январе—марте сократился на 14,7% до 13 млрд 461,5 млн долларов. Экспорт товаров снизился на 15,8% и составил 6 млрд 459,2 млн долларов, импорт — на 13,7% до 7 млрд 2,3 млн долларов. Отрицательное сальдо торговли товарами составило 543,1 млн долларов (в январе—марте 2019 года — минус 439 млн долларов).

Внешнеторговый оборот услуг за три месяца 2020 года увеличился на 3% и достиг 3 млрд 371,9 млн долларов. Экспорт услуг вырос на 5,2% до 2 млрд 206,5 млн долларов, импорт — уменьшился на 0,9% до 1 млрд 165,4 млн. Положительное сальдо составило 1 млрд 41,1 млн долларов против 920,8 млн в январе-марте 2019-го.

Даже согласно оптимистичному сценарию внешняя торговля товарами по итогам 2020 года снизится на 25%. Такое мнение ранее высказал БелаПАН исполнительный директор аналитического центра «Стратегия» Ярослав Романчук, обосновав свой прогноз режимом самоизоляции и карантина из-за коронавируса у внешних партнеров.

«Договоренности о поставках нефти не дадут нам роста валютной выручки, на которую мы ранее рассчитывали. В целом проседание мировой экономики, рецессия приведут к существенному удешевлению энергоресурсов, которые составляют основу белорусского экспорта», — сказал экономист.

По его мнению, улучшению ситуации во внешней торговле не помогут IT- и транспортные услуги, составляющие большую долю в экспорте услуг.

«Если не будет коммерческого движения, на чем будут зарабатывать? Проседание может быть не такое большое, как с товарами, но оно будет, и услуги точно нашу внешнюю торговлю не вытянут», — заявил Романчук.