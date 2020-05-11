Граньяни: руководство «Динамо» сообщило, что денег на зарплату нет

Канадский легионер минского «Динамо» сообщил, что у клуба большие проблемы с погашением долгов перед хоккеистами.

Фото ХК «Динамо-Минск»

По словам защитника Марка-Андре Граньяни, контракт которого с «зубрами» истек 30 апреля, «клуб не платил нам три месяца».

Он отметил, что ХК «должен платить нам ежемесячно». «Последний раз мы получали деньги в январе. Они просто сказали, что у них больше их нет [денег]», — сказал Граньяни в интервью Radio Canada.