Граньяни: руководство «Динамо» сообщило, что денег на зарплату нет

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Канадский легионер минского «Динамо» сообщил, что у клуба большие проблемы с погашением долгов перед хоккеистами.

Фото ХК «Динамо-Минск»

По словам защитника Марка-Андре Граньяни, контракт которого с «зубрами» истек 30 апреля, «клуб не платил нам три месяца».

Он отметил, что ХК «должен платить нам ежемесячно». «Последний раз мы получали деньги в январе. Они просто сказали, что у них больше их нет [денег]», — сказал Граньяни в интервью Radio Canada.

В прошлом сезоне Марк-Андре Граньяни стал самым результативным защитником команды, набрав 25 (8+17) баллов по системе гол + пас, отыграв за «бело-голубых» 47 поединков, пишет pressball.by.
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Тэги: ХК Динамо-Минск-КХЛ Персона: Марк-Андре Граньяни

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