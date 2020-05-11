Супруга правозащитника Величкина заявила о его исчезновении после акции против аккумуляторного завода
В Бресте пропал правозащитник закрытого властями центра «Весна» Владимир Величкин.
Как сообщает
«На все звонки в районные отделы милиции, изоляторы и СИЗО жене Величкина отвечают, что у них такого человека нет», — отмечается в пресс-релизе.
Утром 11 мая супруга правозащитника устно заявила в милицию об исчезновении мужа. «Позже ей сказали, что сотрудники милиции придут к ней и возьмут письменные объяснения обстоятельств исчезновения — когда он в последний раз звонил, что на нем было надето и т.д. Они также сказали, что у них нет общей базы и проверить, где он находится, они не могут», — сообщает «Весна».