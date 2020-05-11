Супруга правозащитника Величкина заявила о его исчезновении после акции против аккумуляторного завода

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В Бресте пропал правозащитник закрытого властями центра «Весна» Владимир Величкин.

Фото Белорусской службы радио «Рацыя»

Как сообщает spring96.org, 10 мая сразу после традиционной воскресной акции против аккумуляторного завода (участники называют эти встречи «кормлением голубей», чтобы не подпадать под закон о массовых мероприятиях), за которой наблюдал правозащитник, он перестал выходить на связь.

«На все звонки в районные отделы милиции, изоляторы и СИЗО жене Величкина отвечают, что у них такого человека нет», — отмечается в пресс-релизе.

Утром 11 мая супруга правозащитника устно заявила в милицию об исчезновении мужа. «Позже ей сказали, что сотрудники милиции придут к ней и возьмут письменные объяснения обстоятельств исчезновения — когда он в последний раз звонил, что на нем было надето и т.д. Они также сказали, что у них нет общей базы и проверить, где он находится, они не могут», — сообщает «Весна».
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Тэги: аккумуляторный завод правозащитники Персона: Владимир Величкин Город: Брест

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