Фермер Ганцевич хочет стать президентом

Фермер из Гомельской области Юрий Ганцевич объявил, что будет участвовать в качестве кандидата в президентских выборах.

Как сообщил он в своем видеообращении, об этом его попросили люди.

Ганцевич приобрел известность осенью 2019 года, когда баллотировался в депутаты Палаты представителей по Гомельскому-Юбилейному округу. Он проводил агитационные пикеты, на которые приводил коров и коз. Впоследствии фермер открыл канал на Youtube и стал блогером.

Сегодня сообщалось, что в президенты идет предприниматель Владимир Провальский, у которого на выборах-2010 были признаны действительными только 118 из 109 338 поданных подписей.

О наборе желающих войти в инициативную группу по сбору подписей вечером 10 мая объявил в Facebook бывший руководитель Парка высоких технологий Валерий Цепкало. Философ Владимир Мацкевич заявил в ответ, что выдвижение Цепкало — элемент плана власти.

Ранее о своем выдвижении на президентский пост заявили Олег Гайдукевич (депутат Палаты представителей, председатель Либерально-демократической партии), Андрей Дмитриев (сопредседатель общественного объединения «Говори правду»), Сергей Черечень (председатель партии «Белорусская социал-демократическая Грамада»), Николай Статкевич (Белорусский национальный конгресс), Сергей Тихановский (видеоблогер).