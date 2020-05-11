Фермер Ганцевич хочет стать президентом

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Фермер из Гомельской области Юрий Ганцевич объявил, что будет участвовать в качестве кандидата в президентских выборах.

Как сообщил он в своем видеообращении, об этом его попросили люди.

 

 

Ганцевич приобрел известность осенью 2019 года, когда баллотировался в депутаты Палаты представителей по Гомельскому-Юбилейному округу. Он проводил агитационные пикеты, на которые приводил коров и коз. Впоследствии фермер открыл канал на Youtube и стал блогером.

Сегодня сообщалось, что в президенты идет предприниматель Владимир Провальский, у которого на выборах-2010 были признаны действительными только 118 из 109 338 поданных подписей.

О наборе желающих войти в инициативную группу по сбору подписей вечером 10 мая объявил в Facebook бывший руководитель Парка высоких технологий Валерий Цепкало. Философ Владимир Мацкевич заявил в ответ, что выдвижение Цепкало — элемент плана власти

Ранее о своем выдвижении на президентский пост заявили Олег Гайдукевич (депутат Палаты представителей, председатель Либерально-демократической партии), Андрей Дмитриев (сопредседатель общественного объединения «Говори правду»), Сергей Черечень (председатель партии «Белорусская социал-демократическая Грамада»), Николай Статкевич (Белорусский национальный конгресс), Сергей Тихановский (видеоблогер).

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Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: президентские выборы-2020 Персона: Юрий Ганцевич

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