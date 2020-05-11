«БФ»: у футболиста «Минска» обнаружен коронавирус

Паблик «Белорусский футбол» в социальной сети «ВКонтакте» сообщает о первом случае COVID-19 в отечественном футболе.

Как отмечается , «несколько источников подтвердили информацию, что тест на коронавирус у игрока «Минска» оказался положительным. Команда уходит на двухнедельный карантин».

В свою очередь руководитель ФК «Минск» Игорь Шлойдо опроверг появившуюся информацию: «Это неправда».

Как заявил он «ПБ» , «результата теста ждать еще один-два дня».

Напомним, на данный момент Беларусь остается единственной страной в Европе, где из-за пандемии не прекращался национальный чемпионат. В воскресенье завершился восьмой тур. «Минск» проводил встечу с «Городеей» (1:1). Туром ранее «горожане» принимали в родных пенатах «Торпедо-БелАЗ» (2:5).

По официальным данным Минздрава, на 11 мая в Беларуси официально подтверждено 23 906 случаев заражения коронавирусом (уже умерли 135 пациентов).

Ранее сообщалось, что 16-18 мая возобновляется сезон в немецкой Бундеслиге.

Напомним, ранее сообщалось, что на заседании совета Серии А (высший дивизион итальянского футбола) принято решение доиграть чемпионат 2019/2020.

Также сообщалось, что английская Премьер-лига может возобновить чемпионат в конце июля.

А вот руководство французской Лиги 1 завершило сезон.

СМИ сообщали, что УЕФА планирует возобновить розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы в начале августа: ЛЕ — 2-3 августа, а ЛЧ — 7-8 августа. Ожидается, что игры будут проходить каждые три дня.