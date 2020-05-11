933 новых случая COVID-19 зафиксировано в Беларуси за сутки

В Беларуси за минувшие сутки число заразившихся коронавирусом, вызывающим заболевание COVID-19, увеличилось на 933.

Как сообщили в Минздраве, на 11 мая выздоровели и выписаны 6 531 пациент, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Всего зарегистрировано 23 906 человек, у которых тест дал положительный результат.

За весь период распространения инфекции на территории страны «умерли 135 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией».

На сегодняшний день в Беларуси открыто 38 лабораторий, проведено 274 060 тестов. За сутки с 10 на 11 мая специалисты провели 10 517 тест-исследований.

Минздрав вновь не опубликовал статистику заболевших по областям и Минску, а также количество больных, которые находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких, и пациентов, нуждающихся «в особом внимании специалистов в связи с тяжестью заболевания».

По данным Университета Джонса Хопкинса на 11 мая, всего в мире зафиксировано 4 102 955 случаев заражения (умерло 282 719 человек).

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