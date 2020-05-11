KFC выплатит 1000 долларов каждому заболевшему коронавирусом сотруднику

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Сотрудники ресторанов KFC в Беларуси, пострадавшие от коронавирусной инфекции, могут рассчитывать на единоразовую денежную компенсацию в размере 1000 долларов в рамках глобальной инициативы материнской компании Yum! Brands.

Любой сотрудник ресторанов KFC, находящихся под управлением франчайзинговых партнеров, может воспользоваться правом на получение компенсации в течение ближайших 12 месяцев. Для этого должно соблюдаться хотя бы одно из условий: подтвержденный положительный тест на COVID-19 или необходимость ухаживать за родственником или членом семьи, заболевшим коронавирусной инфекцией.

Подать заявку на компенсацию можно через специальную форму на официальном сайте компании Yum.com. Для подтверждения и верификации заявки необходимо предоставить справку о наличии COVID-19 от официального медицинского органа, уполномоченного проводить тесты на коронавирусную инфекцию, и документы, подтверждающие трудоустройство в ресторане KFC.

Сегодня в белорусских ресторанах KFC трудятся более 1100 сотрудников.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: KFC коронавирус COVID-19

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