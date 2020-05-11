Стала известна дата рассмотрения Европарламентом визового соглашения между ЕС и Беларусью

Рассмотрение Европейским парламентом соглашения между Евросоюзом и Беларусью об упрощении визового режима и о реадмиссии назначено на 13 мая.

Эти вопросы внесены в повестку пленарного заседания Европарламента.

23 апреля соглашения были обсуждены на заседании комитета Европарламента по гражданским свободам. За соглашение о реадмиссии проголосовало 54 члена комитета, против — 13. Визовое соглашение поддержал 61 депутат, против проголосовало шесть.

Соглашения об упрощении визового режима и о реадмисии были подписаны 8 января 2020 года в Брюсселе.

Законы об ратификации соглашений были приняты Палатой представителей и одобрены Советом Республики 2 апреля. Александр Лукашенко подписал их 9 апреля, завершив процедуру ратификации.

В случае одобрения Европарламентом обоих документов Беларусь и ЕС должны будут официально завершить процедуру ратификации. Соглашения вступят в силу одновременно в первый день второго месяца после обмена ратификационными нотами.

В соответствии с соглашением об упрощении визового режима стоимость краткосрочных шенгенских виз для белорусских граждан снижается с 80 до 35 евро. Сокращается список документов, которые необходимо подать при обращении за визами, предусматривается возможность выдачи многоразовых виз на срок от одного года до пяти лет. Время принятия решения о выдаче визы сократится до 10 дней, многие категории граждан смогут обращаться за бесплатной визой.

Соглашение о реадмиссии предусматривает, что Беларусь и Евросоюз должны осуществлять обратный прием на свою территорию собственных граждан, граждан третьих государств и лиц без гражданства, которые не соответствуют либо перестали соответствовать критериям легальности на территориях друг друга. В соглашении закреплено предоставление Беларуси двухлетнего переходного периода в отношении реадмиссии граждан третьих стран. В совместной декларации к соглашению содержится обязательство ЕС об оказании стране технической и финансовой поддержки в этой области.