Биржа: доллар и евро упали на торгах 11 мая

/ Экономика
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Американская и европейская валюта сдали свои позиции по итогам торгов на БВФБ в понедельник, 11 мая.

Так, доллар потерял 0,0063 пункта (-0,26%) и завершил свою сессию на рубеже 2,4352 белорусского рубля, а евро 0,0062 пункта (-0,23%) — 2,6365 белорусского рубля.

Единственная из трех основных иностранных валют, которая выросла — российский рубль. Плюс составил 0,0061 пункта (+0,18%) — 3,311 белорусского рубля за 100 российских.

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Тэги: валюта

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