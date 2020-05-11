Ганапольский о параде в Минске: это бесчеловечная история

Очень жесткий комментарий по поводу парада на День Победы в Минске сделал известный российский и украинский журналист Матвей Ганапольский.

Матвей Ганапольский / Фото с сайта RTVi

«На орехи» досталось всем: и Александру Лукашенко, и ветеранам, и участникам парада.

Журналист считает, что фотографии с мероприятия в Минске можно озаглавить, как «Посмотреть парад в последний раз». «Это бесчеловечная история», — заявил он в программе «Ганапольское. Итоги без Евгения Киселева» на радио «Эхо Москвы» .

Ганапольский говорит, что все лидеры постсоветских стран имеют проблемы: «У них разные почерки. Например, Лукашенко, который полностью игнорирует существование коронавируса, там то ли трактор ему может помочь, то ли картошка. И устраивает настоящий парад. И как будто этот человек не помнит злодеяний советской власти, когда парад был устроен на Крещатике во время чернобыльской катастрофы. Но нет, он именно это делает».

Он обратился к ветеранам: «Почему вы туда пошли? Вас обрызгали полностью санитайзерами? Зачем вы туда пошли? Это же может быть действительно последний парад в вашей жизни. А люди, которые шагали в колоннах — вы считаете, что земля плоская и не верите, что можно заболеть? Это очень странно».

Журналист считает, что «это какое-то убийственное поведение народа»: «Бараны, впереди которых идет главный баран и они бегут за ним. Но только первый баран взлетает и летит куда-то верх, а эти падают в пропасть. Это, конечно, не столько история для политиков или для журналистов, потому что нам остается только удивляться — мне, во всяком случае, — сколько для социологов: почему люди так себя ведут? Почему люди идут на гибель? Это может быть гибельно».

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