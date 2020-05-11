На этой неделе будут заморозки и мокрый снег
Уже со вторника в Беларуси значительно похолодает. Сегодня последний на этой неделе теплый день.
По прогнозам синоптиков белорусов в ближайшие три дня ожидает следующая погода:
12 мая
- осадки: дожди (в отдельных районах ливни), ночью по северо-западу, днем местами по стране с мокрым снегом;
- ветер: южный с переходом на северо-западный умеренный, во многих районах сильный порывистый;
- температура: ночью от +1°С по северо-западу до +15°С в юго-восточных районах, местами по северо-западу заморозки 0..-1°С; днем +5..+11°С, по юго-восточной половине +12..+18°С, местами по Гомельской и Могилевской областям +19..+22°С.
13 мая
- осадки: дожди ночью по северо-востоку, днем преимущественно по северо-западной половине республики кратковременные дожди, в ночные часы с мокрым снегом;
- ветер: западной четверти умеренный, в ночные часы в северо-восточных районах местами сильный порывистый;
- температура: ночью +1..+5°С, местами заморозки до 0..-3°С; днем +9..+16°С.
14 мая
- осадки: дожди, ночью по северу возможен мокрый снег;
- ветер: западной четверти умеренный;
- температура: ночью +1..+7°С, в отдельных районах заморозки до 0..-2°С, днем +8..+15°С.