На этой неделе будут заморозки и мокрый снег

Уже со вторника в Беларуси значительно похолодает. Сегодня последний на этой неделе теплый день.

По прогнозам синоптиков белорусов в ближайшие три дня ожидает следующая погода:

12 мая

осадки: дожди (в отдельных районах ливни), ночью по северо-западу, днем местами по стране с мокрым снегом;

ветер: южный с переходом на северо-западный умеренный, во многих районах сильный порывистый;

температура: ночью от +1°С по северо-западу до +15°С в юго-восточных районах, местами по северо-западу заморозки 0..-1°С; днем +5..+11°С, по юго-восточной половине +12..+18°С, местами по Гомельской и Могилевской областям +19..+22°С.

13 мая

осадки: дожди ночью по северо-востоку, днем преимущественно по северо-западной половине республики кратковременные дожди, в ночные часы с мокрым снегом;

ветер: западной четверти умеренный, в ночные часы в северо-восточных районах местами сильный порывистый;

температура: ночью +1..+5°С, местами заморозки до 0..-3°С; днем +9..+16°С.

14 мая