«Зеленые» не будут участвовать в президентских выборах

Белорусская партия «Зеленые» не будет участвовать в президентской кампании 2020 года и выдвигать собственного кандидата, говорится в заявлении, распространенном центральным комитетом организации 11 мая.

Партия считает, что решение Палаты представителей Национального собрания о назначении президентских выборов 9 августа практически передвинуло первую часть избирательной кампании на пик пандемии коронавируса и «создало неравные условия для кандидатов».

«Сбор подписей пройдет с 21 мая по 19 июня, на этот промежуток времени приходится разгар эпидемии COVID-19 в Беларуси. Власти самоустранились от решения этой проблемы, не предложив безопасный для членов команд кандидатов и избирателей способ контакта», — говорится в заявлении.

«Прежнее поведение властей позволяет нам заявить, что во время этой кампании будут задействованы традиционные механизмы фальсификаций, а провластные кандидаты будут использовать административный ресурс, — отмечают «Зеленые». — В качестве кандидатов будут выдвинуты лица, цель которых — создать видимость конкуренции в электоральном процессе, в том числе и те, кто пользуются поддержкой крупного бизнеса. В свою очередь демократических кандидатов поставили в условия, которые лишают их шансов собрать 100 тысяч подписей».

При этом, подчеркивают в партии, вероятный запрет наблюдателям участвовать в заседаниях комиссий на самом деле не ставит целью защиту от заражения коронавирусом. «По этой логике выборы вообще надо было бы отменить. Кажется, что цель отстранения наблюдателей — помешать гарантированному законом общественному контролю над процессом выборов», — отмечается в заявлении.

«Зеленые» обращают внимание властей на необходимость нести ответственность за здоровье и жизнь граждан, на обязанность обеспечить равный доступ к избирательному процессу всех его участников и организовать демократические и справедливые выборы.

«В условиях, когда белорусские власти фактически самоустранились от своих обязанностей», партия призывает граждан заботиться о своем здоровье самостоятельно.

Решение о назначении президентских выборов 9 августа было принято нижней палатой парламента 8 мая. До 15 мая претенденты на пост президента должны подать документы на регистрацию своих инициативных групп.

О неучастии в кампании заявили Партия БНФ (из-за отсутствия изменений в избирательном законодательстве и пандемии коронавируса COVID-19) и Белорусская партия левых «Справедливый мир» (из-за коронавируса). Отменена кампания по выбору единого кандидата от Объединенной гражданской партии, Белорусской социал-демократической партии (Грамада), оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» и движения «За Свободу» (из-за пандемии и политических репрессий).