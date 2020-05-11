Михадюк: Минск и Москва практически согласовали корректировку кредита на строительство БелАЭС

Документ по корректировке условий предоставления российского кредита на сооружение Белорусской АЭС находится в стадии окончательного согласования, сообщил заместитель министра энергетики Михаил Михадюк.

Отвечая на вопрос БелаПАН во время онлайн-брифинга 11 мая, чиновник заявил, что «в связи со смещением срока ввода первого и второго энергоблоков сегодня с российской стороной ведется работа по корректировке условий кредитного соглашения — как по срокам выборки [средств из открытой кредитной линии], так и по срокам смещения погашения кредита, так и по условиям процентной ставки».

«Понимание с российской стороны есть, но документ еще не подписан и находится в стадии окончательного согласования и прохождения внутригосударственных процедур с одной и другой стороны. Финансирование сооружении, — заметил он.

20 апреля информагентство Интерфакс со ссылкой на свой источник сообщило, что Россия готова реструктурировать кредит на строительство БелАЭС. Сообщалось, в частности, что документ предполагает продление периода использования кредита до конца 2022 года, замену принятой смешанной процентной ставки на фиксированную в размере 3,3% годовых, а также перенос даты начала погашения основного долга по кредиту с 1 апреля 2021 года на 1 апреля 2023 года. По информации источника, на 1 апреля 2020 года было использовано 4,33 млрд долларов из средств кредита, прогнозная стоимость сооружения АЭС не превысит 6 млрд долларов.

Соглашение между правительствами Беларуси и России о предоставлении государственного экспортного кредита для строительства БелАЭС было заключено 25 ноября 2011 года и вступило в силу 18 января 2012-го. В соответствии с документом Россия предоставляет Беларуси кредит до 10 млрд долларов для финансирования 90% стоимости каждого договора между российским генеральным подрядчиком и белорусским заказчиком.

Проценты по кредиту начисляются по сложной схеме. На половину суммы каждой использованной части кредита начисляются проценты по ставке 5,23% годовых. На вторую половину начисляются проценты по ставке LIBOR для шестимесячных депозитов в долларах, увеличенной на маржу в 1,83%.

В соответствии с соглашением белорусская сторона может использовать кредит в 2011—2020 годах. Погашение начинается через шесть месяцев после ввода АЭС в эксплуатацию, но не позднее 1 апреля 2021 года, и осуществляется 30 равными долями каждые полгода.

9 февраля первый вице-премьер Беларуси Дмитрий Крутой сообщил журналистам, что правительства Беларуси и РФ обсудят условия кредита, выделенного на строительство БелАЭС, «с учетом определенной сдвижки сроков» ввода станции в эксплуатацию. По его словам, Беларусь просит «отложить время начала выплат по кредиту», а также «раздвинуть срок этого кредита и несколько снизить процентную ставку», приведя ее в соответствие «с теми контрактами, которые существуют у «Росатома» в других странах».

11 февраля заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак заявил журналистам, что Россия не может выполнить просьбу Беларуси об увеличении срока действия кредита с одновременным снижением процентной ставки. «Белорусские коллеги настоятельно просят нас пересмотреть условия действующего соглашения, — цитировала российского чиновника РБК. — Консультации такие идут в рабочем порядке, ничего особенного не происходит. <…> Одновременно удлинить период использования средств кредита и уменьшить процентную ставку не соответствует финансовой теории, поэтому нужно искать компромиссы в другой плоскости». Вместе с тем он заявил, что по этому вопросу «идут консультации».

Александр Лукашенко, общаясь 14 февраля с коллективом Светлогорского целлюлозно-картонного комбината в Гомельской области, сообщил, что Беларусь и Россия вырабатывают решение по урегулированию ситуации со строительством БелАЭС. «Вы знаете, что россияне должны были в 2018 году ввести первый блок, в 2019-м — второй. Но сорвали сроки, а там огромные штрафные санкции», — сказал он.

Лукашенко также сообщил, что на встрече 7 февраля в Сочи президент РФ Владимир Путин предложил найти «взаимоприемлемое решение, чтобы не начинать переговоры с санкций». Путин, по его словам, отметил, что государственный бюджет не готов к этим выплатам.

«Я говорю: хорошее предложение, у меня будет встречное, — сказал Лукашенко. — Вы сорвали сроки, значит, давайте договоримся, что процент по кредиту сократим до того уровня, как вы строите в Венгрии, во Вьетнаме (где-то около 3%). Мы не будем вводить санкции, и это как раз то на то и придется. И кредит, коль вы сроки сорвали, мы начнем выплачивать не через два года, а через пять. Логично? Логично. Неуютно, неудобно, но решили, что в этом плане мы будем договариваться: другого не дано. Или мы вводим санкции за просрочку (а там большие деньги), или они подвигаются по кредиту. Это вполне нормально».

«Отторжения по этому предложению» у президента РФ не было, добавил Лукашенко.

Белорусская АЭС возводится вблизи Островца (Гродненская область) за счет кредита России по типовому российскому проекту ВВЭР-1200. По прогнозу Министерства энергетики, после выхода на полную мощность станция будет вырабатывать более 19 млрд кВт·ч электроэнергии ежегодно. Физический пуск первого энергоблока АЭС намечен на июль 2020 года, энергию он начнет давать в сентябре-октябре. Второй энергоблок планируется ввести в 2021 году.