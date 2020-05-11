«Белавиа» прекратила полеты в Палангу до конца октября

По сообщению пресс-службы авиакомпании, рейсы не будут выполняться до 24 октября, когда закончится летний сезон ИАТА.

Пассажирам для оформления возврата денег за билеты предлагают обращаться по месту их приобретения либо следовать инструкциям на сайте компании.

С 6 мая по 24 октября «Белавиа» приостановила полеты по маршруту Минск — Манчестер — Минск, 10 мая — полеты из Минска в Ниццу, Воронеж, Казань, Нижний Новгород, 18 мая прекратятся полеты в Женеву. Изменения в полетной программе белорусского авиаперевозчика вызваны пандемией COVID-19.

В мае «Белавиа» возобновила выполнение рейсов в Милан и Рим. В Италию разрешен въезд ее гражданам, лицам, имеющим долгосрочный вид на жительство, дипломатический паспорт, и в связи с работой, если есть письменное подтверждение работодателя.