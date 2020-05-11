В Минздраве рассказали, когда экспресс-тесты на коронавирус смогут сделать все желающие

/ Общество
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В Беларусь доставили 100 тысяч экспресс-тестов на антитела к коронавирусной инфекции, ожидается очередная партия, после чего тестирование смогут проходить все желающие.

Экспресс-системы определяют наличие антител к СOVID-19 в крови. При ярко выраженных клинических симптомах тесты показывают наличие иммуноглобулинов М, которые подтверждают активный инфекционный процесс. Если человек некоторое время назад перенес заболевание, в его крови выявляют иммуноглобулины G.

Стоимость одной тест-системы составляет около 4,2 доллара. Первая партия экспресс-тестов была доставлена из Китая за счет средств с благотворительного счета Минздрава.

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Сюжет: COVID-19
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Тэги: Минздрав коронавирус COVID-19

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