Фотофакт. Как будут выглядеть первые четыре станции третьей линии минского метро

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В начале июля в эксплуатацию должен быть введен первый участок из четырех станций третьей линии Минского метрополитена, которая соединит центр города с его южными районами.

Сейчас на станциях завершаются отделочные работы и наладка инженерных систем.

Первый участок начинается со станции «Юбилейная площадь», которая является пересадочной со станцией «Фрунзенская» второй линии. Кстати, у новой станции не будет собственного входа. Попасть на нее можно будет через переход с «Фрунзенской».

Следующая остановка — «Площадь Франтишка Богушевича», затем идет станция «Вокзальная», имеющая два перехода на станцию «Площадь Ленина» первой линии. Переходы оборудованы траволаторами — движущимися дорожками. Конечной пока будет «Ковальская слобода».

В проекте еще три станции — «Аэродромная», «Неморшанский сад» и «Слуцкий гостинец»

На всех станциях третьей линии установлены защитные экраны между платформой и рельсами.

 

«ЮБИЛЕЙНАЯ ПЛОЩАДЬ»

 

«ПЛОЩАДЬ ФРАНТИШКА БОГУШЕВИЧА»

 

«ВОКЗАЛЬНАЯ»

 

«КОВАЛЬСКАЯ СЛОБОДА»

 

 

Фото пресс-службы Мингорисполкома
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Тэги: минское метро Город: Минск

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