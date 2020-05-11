Минский Falcon Club открывает автокинотеатр

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Он будет работать с 13 мая на площадке между Футбольным манежем и Свислочью.

Источние: Falcon Club

LED-экран 14 на 8 метров уже установлен. Звук будет настраиваться по определенной частоте на автомобильном радио. Отвечать за наполнение репертуара автокинотеатра будет минский кинокомплекс Falcon Club.

В день будет проводиться не менее четырех вечерних сеансов. Билеты (от 15 рублей за парковочное место) можно будет купить онлайн.

Такой формат позволит киноиндустрии возобновить работу без угрозы заражения вирусом для гостей и сотрудников.
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Тэги: Falcon Club автокинотеатр кинотеатр Город: Минск

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