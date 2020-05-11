Россия вышла на третье место в мире по числу инфицированных коронавирусом

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С начала пандемии в России выявили 221 344 случая коронавируса в 85 регионах страны, зафиксировано 2009 летальных исходов, сообщает оперативный штаб Москвы.

Россия опередила Британию (220 тысяч заразившихся) и Италию (219 тысяч заразившихся). На первом месте по-прежнему остается США (1,3 млн инфицированных), на втором — Испания (224 тысячи инфицированных).

В Беларуси зарегистрировано 23 906 человек, у которых тест дал положительный результат. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 135 пациентов «с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией».

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Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19 Heineken-Россия Город: Москва

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