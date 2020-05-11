Три сторонника Статкевича подали заявления в ЦИК на регистрацию инициативных групп

Документы на регистрацию по выдвижению кандидата в президенты подали Анжелика Железнякова (1967 года рождения), Вероника Мищенко (1968 г.р.) и Александр Гречишников (1976 г.р.).

Железнякова и Гречишников указали себя в качестве руководителей инициативных групп, у Мищенко руководителем инициативной группы указан Валентин Троцкий.

«Состоялась пробная подача на регистрацию инициативных групп первых трех кандидатов протеста, — написал на своей странице в «Фейсбуке» оппозиционный политик Николай Статкевич. — В сопровождении товарищей по "Народной Грамаде" Вероника Мищенко, Анжелика Железнякова и Александр Гречишников принесли списки своих инициативных групп в Центризбирком. 14 мая состоится подача на регистрации инициативных групп всех кандидатов протеста».

Ранее Статкевич заявлял, что он и его сторонники будут участвовать в назначенных на 9 августа президентских выборах «по собственным правилам», чтобы использовать предоставляемые в агитационных целях возможности для встреч с людьми.

«Я напомню стратегию Белорусского национального конгресса, который выдвинул меня кандидатом в президенты, партии "Народная Грамада", которая входит в конгресс, — сказал Статкевич. — Наша стратегия опирается на то, что выборов нет. Участие по правилам властей в этих типа выборах — мгновенное поражение. Но есть процедура выборов, власти обязаны давать [кандидатам] определенные возможности, недоступные в обычное время, которые касаются массового сбора людей. Мы планируем этим воспользоваться. Безусловно, больше коррективов вносит пандемия, но она не отменяет наших планов».

После регистрации инициативных групп «кандидатов протеста», как сказал политик, они начнут проводить в 20 городах «встречи с людьми, митинги на своих пикетах по сбору подписей».