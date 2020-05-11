В России 12 мая завершается период нерабочих дней

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С 12 мая в России завершается единый период нерабочих дней для всех отраслей. Об этом сегодня во время онлайн-совещания с правительством заявил президент РФ Владимир Путин.

Фото kremlin.ru

При этом глава государства подчеркнул, что борьба с эпидемией не завершается.

По словам Путина, принятые в России санитарные меры позволяют перейти к поэтапному снятию ограничений. Однако процесс этот будет не быстрым.

«Прежде всего, такой выход [из карантинных мер] не может быть одномоментным. Нужно делать это последовательно, осторожно, шаг за шагом», — сказал Путин.

Он добавил, что постепенное смягчение ограничительных мер должно проходить при строгом соблюдении санитарных требований, гарантирующих безопасность людей, сообщает РБК.

Решение о снятии тех или иных ограничений каждый регион будет принимать в зависимости от складывающейся эпидемиологической обстановки.

В нерабочем режиме российская экономика пребывала с 30 марта.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: Россия коронавирус COVID-19 Персона: Владимир Путин

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