Замглавы Ассоциации грузоперевозчиков выдвигается кандидатом в президенты

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Члены объединения «Регион 8» приняли решение о поддержке Натальи Кисель в выдвижении кандидатом в президенты на августовских выборах.

Фото: 8region.by

«Перевозчики, экспедиторы, водители, все те, кто имеет отношение к бизнесу в сфере грузоперевозок! Наталья представит нас, грузоперевозчиков. Предвыборная программа будет сформирована после 15 мая. Предлагаю войти в состав инициативной группы всем желающим», — сообщается на сайте Ассоциации.

Руководителем предвыборного штаба указан С. Штода.

Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: президентские выборы-2020 Ассоциация грузоперевозчиков Персона: Наталья Кисель

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