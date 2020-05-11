Замглавы Ассоциации грузоперевозчиков выдвигается кандидатом в президенты

Члены объединения «Регион 8» приняли решение о поддержке Натальи Кисель в выдвижении кандидатом в президенты на августовских выборах.

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«Перевозчики, экспедиторы, водители, все те, кто имеет отношение к бизнесу в сфере грузоперевозок! Наталья представит нас, грузоперевозчиков. Предвыборная программа будет сформирована после 15 мая. Предлагаю войти в состав инициативной группы всем желающим», — сообщается на сайте Ассоциации.

Руководителем предвыборного штаба указан С. Штода.