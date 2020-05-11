Федерация футбола перенесла матчи «Минск» — «Неман» и «Арсенал» — «Локомотив»

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Поединок девятого тура высшей лиги должен был состояться на минском стадионе «Трактор» 15 мая.

Также перенесен матч 5-го тура первой лиги с участием дзержинского «Арсенала» и гомельского «Локомотива». Поединок, который должен был состоятся на стадионе РЦОР-БГУ в Минске 16-го мая, перенесен на более поздний срок

Данное решение принято в связи с тем, что у футболистов дзержинского «Арсенала» и «Минска» подозревают COVID-19.
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Тэги: коронавирус COVID-19 ФК Минск ФК Неман белорусский футбол

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