Пьяный водитель на скорости въехал на диспетчерскую станцию «Малиновка» и врезался в автобус

ДТП с участием легкового автомобиля и пассажирского автобуса случилось на диспетчерской станции «Малиновка», сообщает столичная Госавтоинспекция.

Ехавший по улице Слободской легковой «Опель Зафира» на перекрестке с улицей Есенина вылетел на тротуар, чудом не задев пешехода, а затем заехал на территорию диспетчерской станции и столкнулся с пассажирским автобусом «МАЗ», завершавшим маршрут.

Как выяснилось, за рулем «Опеля» находился 34-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения — 1,9 промилле этилового спирта в выдыхаемом воздухе.

Кроме него в машине были еще три пассажира — вся компания возвращалась с рыбалки.

В ДТП никто не пострадал.

Водитель «Опеля» будет лишен прав на управление транспортными средствами на три года и оштрафован (от 50 до 100 базовых).