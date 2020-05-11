Пьяный водитель на скорости въехал на диспетчерскую станцию «Малиновка» и врезался в автобус
ДТП с участием легкового автомобиля и пассажирского автобуса случилось на диспетчерской станции «Малиновка»,
Ехавший по улице Слободской легковой «Опель Зафира» на перекрестке с улицей Есенина вылетел на тротуар, чудом не задев пешехода, а затем заехал на территорию диспетчерской станции и столкнулся с пассажирским автобусом «МАЗ», завершавшим маршрут.
Как выяснилось, за рулем «Опеля» находился 34-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения — 1,9 промилле этилового спирта в выдыхаемом воздухе.
Кроме него в машине были еще три пассажира — вся компания возвращалась с рыбалки.
В ДТП никто не пострадал.
Водитель «Опеля» будет лишен прав на управление транспортными средствами на три года и оштрафован (от 50 до 100 базовых).