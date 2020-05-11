Запасы нефти в новой скважине на Гомельщине оценили в миллион тонн

На Мармовичском месторождении в Светлогорском районе ввели в эксплуатацию высокопродуктивную скважину.

«Добыча составила 72 тонны безводной нефти в сутки. Результат для белорусского региона достойный», — подчеркивается в сообщении «Белоруснефти».

Как отмечает компания, современные методы бурения позволяют добывать сложноизвлекаемую нефть. «Бурение скважины с использованием современных передовых технологий позволило ввести в промышленное освоение сложноразрабатываемые зоны залежи. Общие геологические запасы этих участков составили около миллиона тонн нефти», — сообщает «Белоруснефть».

С учетом этого компанией определена дальнейшая стратегия по увеличению добывающего потенциала Мармовичского месторождения и других активов с похожими горно-геологическими условиями.

Как сообщалось, на территории Беларуси в 2019 году извлечено 1,69 млн тонн нефти и практически полностью, судя по данным официальной статистики, добытая нефть (1,65 млн тонн) реализована в Германию. При этом для загрузки нефтеперерабатывающих заводов углеводородным сырьем Беларусь в прошлом году импортировала 18 млн тонн российской нефти.