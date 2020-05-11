В Беларуси на 10 суток арестовали двоих журналистов

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Суд Октябрьского района Могилева вынес решение по административному делу оператора Михаила Оршинского. В Глубоком местным районным судом арестован журналист Дмитрий Лупач.

По данным Белорусской ассоциации журналистов, Оршинский был задержан в Могилеве вечером 7 мая по обвинению в участии в несанкционированном массовом мероприятии. Он освещал встречи с гомельским блогером ютьюб-канала «Страна для жизни» Сергеем Тихановским. По информации БАЖ, 12 мая Оршинского ждет суд еще по одному административному делу.

В Глубоком (Витебская область), по информации правозащитников, на 10 суток местным районным судом арестован журналист Дмитрий Лупач. Его задержали 8 мая за освещение акции Тихановского.

Сегодня суды над участниками акций против аккумуляторного завода в Бресте и встреч с блогером Сергеем Тихановским проходят в нескольких городах Беларуси. Заседание по делу журналиста Алеся Асипцова перенесено на 12 мая.
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Тэги: БАЖ задержания журналистов арест Персона: Михаил Оршинский Дмитрий Лупач Сергей Тихановский Алесь Асипцов Город: Глубокое

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