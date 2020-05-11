Денежные доходы за апрель индексироваться не будут

Денежные доходы, установленные от базовой величины и базовой ставки, за апрель 2020 года индексации не подлежат, сообщила пресс-служба Министерства труда и социальной защиты.

Как пояснили в Минтруда, это связано с тем, что индекс потребительских цен за апрель 2020 года не превысил пятипроцентного порога к январю 2020 года — месяцу пересмотра базовой величины и базовой ставки. По информации Национального статистического комитета, потребительские цены за апрель выросли на 2,5% по сравнению с январем.

Минтруда также информирует, что, поскольку индекс потребительских цен не превысил пятипроцентного порога к 1 февраля, когда изменился бюджет прожиточного минимума, денежные доходы, установленные от данного социального норматива, индексации за апрель также не подлежат.

Не меняется и установленная 1 января минимальная заработная плата, которая составляет 375 рублей в месяц.

Населению, получающему доходы на территории Беларуси из других источников, возмещение потерь от инфляции осуществляется по основаниям, предусмотренным коллективными договорами (соглашениями).