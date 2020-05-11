Трое миротворцев ООН погибли при взрыве в Мали

Отряд миротворческих сил подвергся атаке во время патрулирования на северо-востоке Мали.

Конвой миротворцев в Мали. Фото: ООН

В результате нападения трое военных погибли, еще четверо получили тяжелые ранения, сообщает «Синьхуа» .

О гражданстве погибших миротворцев пока нет официальных данных. Предварительно, они были военнослужащими из Чада.

Специальный представитель генерального секретаря ООН по Мали Махамат Салех Аннадиф категорически осудил эту атаку. По его словам, будут приложены все усилия для установления реальных фактов инцидента и привлечения к судебной ответственности его зачинщиков.