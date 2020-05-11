Видеофакт. Минчанин поджег дверь магазина из-за ссоры с охранником
Просмотров: 192
Об инциденте правоохранителям сообщил сотрудник охраны магазина на улице Кабушкина.
По информации ГУВД Мингорисполкома, конфликт между охранником и молодым человеком произошел из-за того, что последний распивал спиртное в здании магазина.
Изучив записи с камер видеонаблюдения, милиционеры задержали 26-летнего хулигана. Он был в состоянии алкогольного опьянения. Ему предстоит возместить ущерб на сумму порядка 1530 рублей.