Видеофакт. Минчанин поджег дверь магазина из-за ссоры с охранником

Об инциденте правоохранителям сообщил сотрудник охраны магазина на улице Кабушкина.

По информации ГУВД Мингорисполкома, конфликт между охранником и молодым человеком произошел из-за того, что последний распивал спиртное в здании магазина.

Изучив записи с камер видеонаблюдения, милиционеры задержали 26-летнего хулигана. Он был в состоянии алкогольного опьянения. Ему предстоит возместить ущерб на сумму порядка 1530 рублей.