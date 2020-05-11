Видеофакт. Минчанин поджег дверь магазина из-за ссоры с охранником

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Об инциденте правоохранителям сообщил сотрудник охраны магазина на улице Кабушкина.

По информации ГУВД Мингорисполкома, конфликт между охранником и молодым человеком произошел из-за того, что последний распивал спиртное в здании магазина.

Изучив записи с камер видеонаблюдения, милиционеры задержали 26-летнего хулигана. Он был в состоянии алкогольного опьянения. Ему предстоит возместить ущерб на сумму порядка 1530 рублей.
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Тэги: поджог хулиганство Город: Минск

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