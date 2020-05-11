Журналиста госпитализировали с гипертоническим кризом после приговора суда

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Фрилансеру из Глубокого Дмитрию Лупачу стало плохо в суде, где его наказали десятью сутками ареста за освещение встречи с блогером Сергеем Тихановским.

Фото: БАЖ

По данным пресс-службы Белорусской ассоциации журналистов, Лупача судили за «незаконное изготовление и распространение продукции СМИ» и за участие в несанкционированном массовом мероприятии. Суд принял решение наказать его 10 сутками административного ареста, а также штрафом в размере 45 базовых.

Журналисту стало плохо в здании суда, жена померила ему давление — оно было высоким. Вызвали скорую, прибывшие врачи подтвердили, что у Лупача гипертонический криз. Журналиста в сопровождении милицейской машины отвезли в Глубокскую районную больницу. По словам жены, он находится в реанимации.
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Тэги: арест гипертонический криз БАЖ Персона: Дмитрий Лупач Город: Глубокое

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