Журналиста госпитализировали с гипертоническим кризом после приговора суда

Фрилансеру из Глубокого Дмитрию Лупачу стало плохо в суде, где его наказали десятью сутками ареста за освещение встречи с блогером Сергеем Тихановским.

Фото: БАЖ

По данным пресс-службы Белорусской ассоциации журналистов, Лупача судили за «незаконное изготовление и распространение продукции СМИ» и за участие в несанкционированном массовом мероприятии. Суд принял решение наказать его 10 сутками административного ареста, а также штрафом в размере 45 базовых.

Журналисту стало плохо в здании суда, жена померила ему давление — оно было высоким. Вызвали скорую, прибывшие врачи подтвердили, что у Лупача гипертонический криз. Журналиста в сопровождении милицейской машины отвезли в Глубокскую районную больницу. По словам жены, он находится в реанимации.