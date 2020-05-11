Мать брестского правозащитника подала заявление о насильственном исчезновении сына

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Мать задержанного в Бресте правозащитника Романа Кисляка 11 мая направила заявление в областную прокуратуру о насильственном исчезновении сына.

Как сообщила БелаПАН Роза Кисляк, 10 мая в Бресте ее сын наблюдал за акцией против строительства аккумуляторного завода. Примерно в 13:30 он перестал выходить на связь. Домой Роман Кисляк не пришел, и до сих пор его местонахождение неизвестно.

«Задержание моего сына во время этой акции сотрудниками ОМОНа подтверждает фотография, размещенная в СМИ. Сегодня я звонила в Ленинский РОВД и в ИВС Ленинского райотдела милиции. Мне сообщили, что Романа там нет, — рассказала Роза Кисляк. — Получается, что вчера моего сына задержал ОМОН и он исчез. Считаю, что сотрудники милиции знают, где находится мой сын, но скрывают это».

Мать правозащитника в своем заявлении в прокуратуру требует разыскать сына и прекратить практику насильственных исчезновений.

«Я не нахожу себе места, не спала всю ночь. Какими бесчеловечными надо быть, чтобы не сообщить матери, где ее сын, и даже не дать ему позвонить, чтобы сказать мне, что его задержали», — заявила Роза Кисляк.
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Тэги: аккумуляторный завод правозащитник Персона: Роза Кисляк Роман Кисляк Город: Брест

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