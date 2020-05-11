В Минске значительно сократилось количество заявленных вакансий

В апреле значительно сократилось количество заявленных вакансий, свидетельствуют обновленные данные, опубликованные управлением занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Количество заявленных вакансий на предприятиях столицы на 1 мая составило 17 892, в том числе для рабочих — 10 493. Это соответственно на 3807 и 3001 меньше, чем месяцем ранее.

Самыми востребованными на рынке труда в Минске в апреле были медсестры (921), уборщики помещений (654), инженеры (636), санитарки (455), водители (426), продавцы (409), маляры (406).

За январь—апрель в службы занятости Минска за содействием в трудоустройстве обратилось 4287 человек, из них 2462 безработных.

На конец апреля 1258 безработных в столице имели право на получение пособия, средний размер которого составлял 28,48 рубля. Уровень официальной безработицы составил 0,1% экономически активного населения Минска (на конец марта — также 0,1%).