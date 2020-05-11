Швеция разрешила прокладку газопровода в обход России

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Оператор польской газотранспортной системы GAZ-SYSTEM S.A. получил от Швеции необходимые разрешения для прокладки газопровода Baltic Pipe в Балтийском море.

Газопровод позволит транспортировать природный газ из Норвегии в Польшу в обход России. Варшава надеется, что благодаря трубопроводу удастся снизить зависимость от поставок российской энергокомпании «Газпром», сообщает пресс-служба газового оператора Gaz-System.

Последними строительство Baltic Pipe в своей экономической зоне одобрила Швеция. Протяженность участка трубы, который пройдет через этот район, составляет 85 километров.

«Это решение продемонстрировало, что власти Швеции признают важность проекта не только для Польши и Дании, но и для всего Европейского союза, для усиления сотрудничества между странами-членами ЕС и, возможно, прежде всего для того, чтобы стать независимыми от поставок природного газа из России», — заявил глава Gaz-System Томаш Стемпень.
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Тэги: Gaz-System Балтийское море Швеция Польша газопровод Baltic Pipe Персона: Томаш Стемпень

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