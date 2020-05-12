Контрастные атмосферные фронты накрыли Беларусь — объявлен оранжевый уровень опасности

На погоду в Беларуси во вторник, 12 мая, окажут влияние контрастные атмосферные фронты и неустойчивая воздушная масса, поступающая с северо-запада Европы.

Фото носит иллюстративный характер

По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. На большей части территории дожди, местами с мокрым снегом (в некоторых районах сильные осадки). По юго-востоку возможны грозы.

Ветер южный с переходом на северо-западный, во многих районах сильный порывистый. Температура воздуха в регионах днем составит:

Брест +8..+10°C;

Витебск +9..+11°C;

Гомель +5..+7°С;

Гродно +8..+10°C;

Могилев +18..+20°C;

Минск +6..+8°C.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности.

Спасатели при порывистом ветре советуют: