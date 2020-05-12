Контрастные атмосферные фронты накрыли Беларусь — объявлен оранжевый уровень опасности

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На погоду в Беларуси во вторник, 12 мая, окажут влияние контрастные атмосферные фронты и неустойчивая воздушная масса, поступающая с северо-запада Европы.

Фото носит иллюстративный характер

По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. На большей части территории дожди, местами с мокрым снегом (в некоторых районах сильные осадки). По юго-востоку возможны грозы.

Ветер южный с переходом на северо-западный, во многих районах сильный порывистый. Температура воздуха в регионах днем составит:

  • Брест +8..+10°C;
  • Витебск +9..+11°C;
  • Гомель +5..+7°С;
  • Гродно +8..+10°C;
  • Могилев +18..+20°C;
  • Минск +6..+8°C.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности.

Спасатели при порывистом ветре советуют:

  • уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
  • авто поставьте в гараж, при его отсутствии — припаркуйте машину вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
  • находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
  • избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).
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Тэги: погода сильный ветер дожди

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