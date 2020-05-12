Что будет с Восточным партнерством после 2020 года

Совет Евросоюза 11 мая утвердил выводы о политике Восточного партнерства после 2020 года, сообщает пресс-служба Совета ЕС.

«Сегодня совет одобрил выводы по политике Восточного партнерства на период после 2020 года, подтвердив ее стратегическую важность и совместную приверженность созданию общего пространства общей демократии, процветания и стабильности, — говорится в сообщении. — Сегодняшние выводы совета следуют за выводами Европейского совета от 20 июня 2019 года, которые ознаменовали 10-ю годовщину Восточного партнерства, и совместным сообщением «Политика Восточного партнерства после 2020 года: укрепление устойчивости — Восточное партнерство, которое будет плодотворным для всех» от 18 марта 2020 года».

В принятом документе Совет ЕС «вновь подтверждает стратегическое значение, которое он придает Восточному партнерству как конкретному региональному измерению Европейской политики соседства, поддерживая устойчивые процессы реформ и предлагая тесную политическую ассоциацию, а также экономическую интеграцию с ЕС и ощутимое влияние на жизнь людей».

«Совет вновь подтверждает свою приверженность созданию общей зоны демократии, процветания и стабильности, — говорится в документе. — Она базируется на нашей общей приверженности правилам, основанным на нормах международного права, включая территориальную целостность, независимость и суверенитет, как это предусмотрено в принципах Хельсинкского заключительного акта и Парижской хартии ОБСЕ, а также основополагающих ценностях, уважении прав человека и основных свободах всех людей, включая права меньшинств, демократии, верховенстве права, эффективном управлении, устойчивом развитии и рыночной экономике. Совет также подчеркивает, что в нынешней беспрецедентной ситуации, вызванной вспышкой COVID-19, крайне важны солидарность и сотрудничество с международными партнерами, в том числе в рамках Восточного партнерства».

По мнению Совета ЕС, эта пандемия является «беспрецедентным вызовом для систем здравоохранения и экономики как государств-членов, так и стран Восточного партнерства» и высоко оценивает предложенный пакет мер по поддержке стран ВП в «преодолении кризиса, в частности в смягчении последствий вспышки COVID-19 для жизни людей, занятости и экономики». «Расширение сотрудничества со странами Восточного партнерства необходимо для борьбы с пандемией, сохранения систем здравоохранения и поддержки работы правительства и субъектов гражданского общества, эффективной гражданской защиты, облегчения доступа к финансированию и поддержке малых и средних предприятий, а также предоставления своевременной и точной информации гражданам. Расширение сотрудничества также необходимо для принятия мер по предотвращению бытового насилия и обеспечению солидарности и поддержки лиц, находящихся в уязвимом положении», — говорится в документе.

Совет ЕС приветствует достижения Восточного партнерства и «подтверждает свой подход, основанный на стимулах и условиях, как средство поощрения стран Восточного партнерства к продолжению реформ и наращиванию усилий в этом направлении».

«Совет ценит то, что критическое взаимодействие ЕС с Беларусью стало более всеобъемлющим, что недавно подтвердили подписание и ратификация соглашений об упрощении визового режима и реадмиссии», — отмечается в документе.

«Совет с нетерпением ожидает следующего саммита Восточного партнерства, на котором, как ожидается, будут рассмотрены результаты, достигнутые со времени проведения последней встречи на высшем уровне в 2017 году, одобрены долгосрочные политические цели и намечены пути дальнейшего укрепления и углубления сотрудничества, а также будет дан мандат на подготовительную работу над следующим этапом результатов после 2020 года», — подчеркивается в документе.