Фотофакт. Пьяный на «Киа» снес забор частного дома

Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого был пробит забор частного дома, случилось в Бобруйском районе.

Как сообщили в ГАИ Могилевской области, авария произошла в поселке Лекерта на улице Центральной.

47-летний водитель автомобиля «Киа» не справился управлением, вылетел в кювет, где снес забор жилого дома и перевернулся.

Водитель и 24-летняя пассажирка получили травмы, с которыми были госпитализированы.

По информации ГАИ, оба пострадавших были «под градусом».

Ранее сообщалось, что в Смолевичском районе недалеко от деревни Кулешовка 47-летний водитель «Мерседеса» не справился с управлением, вылетел в кювет, где авто перевернулось. Травмы полученные в результате ДТП оказались несовместимыми с жизнью — мужчина умер на месте.

Напомним, в ночь на воскресенье в дорожно-транспортном происшествии в Кореличском районе погибли два человека, а под Лидой насмерть разбился водитель «Фольксвагена».

Ранее сообщалось, что в Бобруйском районе двое малолетних детей пострадали в ДТП.

Также Naviny.by писали, что на 2-м километре дороги Приморье — Бовбли — Рогово (недалеко от деревни Семков Городок) сбили 19-летнего пешехода. Травмы, полученные в результате ДТП, оказались несовместимыми с жизнью. Водитель с места аварии удрал.