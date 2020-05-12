Власти изменили подходы к регулированию цен на социально значимые товары

Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли № 36 изменены подходы к регулированию цен на социально значимые товары.

Ранее постановлением МАРТ от 15 апреля № 30 «О регулировании цен на социально значимые товары» было введено госрегулирование цен на данную категорию товаров сроком на 90 дней.

Постановлением № 36, официально опубликованном на Национальном правовом интернет-портале, детализирован перечень социально значимых товаров, на которые распространяется регулирование.

Кроме того, для импортеров при формировании цен на социально значимые товары утверждено ограничение уровня рентабельности — не выше 10%.

В новом постановлении уточняется определение структуры отпускной цены импортера, в которую включаются контрактные цены, расходы по импорту, расходы на реализацию, рентабельность.

Расширено регулирование оптовых надбавок, применяемых предприятиями, осуществляющими оптовую торговлю социально значимыми товарами, при реализации другим юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям для использования таких товаров в их деятельности.

Для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих хранение и реализацию стабилизационных фондов продовольственных товаров и заготовку у сельскохозяйственных производителей и населения, разрешено «суммировать к цене приобретения расходы по заготовке, хранению и транспортировке».

В перечень социально значимых товаров ранее были включены: рыба свежая (семейство карповых), масло сливочное, мука пшеничная, масло подсолнечное и рапсовое, соль поваренная пищевая, мясо (говядина, свинина, мясо кур и цыплят-бройлеров), изделия колбасные вареные (колбасы вареные, сосиски, сардельки), яйцо куриное свежее, консервы мясные, консервы из рыбы, молоко сухое, молоко коровье пастеризованное, кефир, сметана, творог, вода питьевая (расфасованная в емкости), мыло туалетное твердое, мыло хозяйственное твердое, спички, прокладки женские гигиенические, подгузники, туалетная бумага и др. (всего 26 позиций).