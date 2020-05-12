Из-за COVID-19 перенесены торжества по случаю 500-летия Жировичского монастыря

Торжества по случаю 500-летия Свято-Успенского ставропигиального мужского монастыря в Жировичах и 550-летия обретения иконы Божьей Матери Жировичской перенесены из-за пандемии COVID-19.

Как сообщили в пресс-службе Белорусского экзархата Русской православной церкви, торжества предполагалось провести 19 и 20 мая непосредственно в Жировичской обители, однако «в связи с непредвиденной, сложной эпидемиологической обстановкой принято решение перенести памятные юбилейные мероприятия на более поздний срок».

«Новые даты проведения церковно-общественных мероприятий будут определены после завершения эпидемии. Информация о новой дате будет сообщена дополнительно», — говорится в сообщении.

С 20 апреля по 8 мая архиепископ Новогрудский и Слонимский Гурий, наместник Жировичского монастыря и ректор расположенной в нем Минской духовной семинарии, лежал в больнице с пневмонией. После выписки, как сообщает сайт Новогрудской епархии, православный иерарх находится в самоизоляции, хотя и участвует в богослужениях.

С момента его госпитализации и до сих пор не подтверждалось, что пневмонию у архиерея вызвала коронавирусная инфекция. Однако 11 мая на сайте епархии появилось видеообращение Гурия, в котором он благодарит врачей, которые «сегодня находятся на передовой» и борются с «невидимым врагом — коронавирусом».

Кроме того, вскоре после его госпитализации на официальной странице Жировичского монастыря в «Фейсбуке» было опубликовано сообщение о том, что обитель и дома паломников «приостанавливают прием посетителей на период до 10 мая» в связи с «эпидемиологической ситуацией в мире». О дате открытия не сообщалось.

Предполагалось, что на торжества по случаю 500-летия Жировичского монастыря приедет патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

На пресс-конференции 14 апреля митрополит Минский и Заславский Павел, патриарший экзарх всея Беларуси, заявил, что визит патриарха Кирилла в Беларусь в мае этого года «пока официально не отменен».

Он отметил, что в графике предстоятеля Русской православной церкви этот визит пока сохранен, но в связи с пандемией COVID-19 ситуация может измениться.

Пресс-служба московского патриарха на письменный запрос БелаПАН относительно того, состоится ли этот визит, не ответила.