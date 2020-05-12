Лукашенко вызвал на доклад руководство страны

/ Экономика
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В рабочей резиденции Александра Лукашенко проходит совещание по проекту указа о социальной поддержке отдельных категорий граждан.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, в мероприятии принимают участие члены правительства и руководство Администрации президента.

Лукашенко пообещал, что государство будет «поддерживать тех граждан, которые сегодня нуждаются в поддержке».

Вместе с тем, заметил глава государства, потерявшим или не имеющим работы не следует сидеть дома, так как в стране полно вакансий, в т.ч. и в столице.

По словам Лукашенко, в это непростое время «человек должен спокойно прожить, устроившись на другую работу. Может быть, не совсем приемлемую и любимую им».

Он также подчеркнул, что «нужно сохранить трудовые коллективы. Это мое требование остается непреклонным».
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Тэги: белорусская экономика господдержка Персона: Александр Лукашенко

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