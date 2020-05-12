В Могилеве журналиста Буракова посадили на десять суток

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Сотрудничающий с DW журналист и правозащитник могилевского отделения закрытого властями центра «Весна» Александр Бураков осужден на десять суток административного ареста за участие в несанкционированной акции.

Как сообщает правозащитный сайт spring96.org, такое решение приняла 12 мая судья суда Ленинского района Могилева Виктория Полякова. Журналист признан виновным по ст. 23.34 Кодекса об административных правонарушениях (нарушение порядка организации и проведения массового мероприятия) за «двухминутное участие в акции под могилевским изолятором временного содержания 6 мая».

Рассмотрение дела в отношении Буракова состоялось накануне. Журналист заявил, что категорически не согласен с обвинением, поскольку 6 мая он наблюдал за мероприятием как правозащитник и журналист, а не участвовал в нем.

 
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Тэги: акция протеста административный арест правозащитники задержание журналиста Персона: Александр Бураков Виктория Полякова Город: Могилев

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