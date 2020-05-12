Лукашенко о COVID-19 в Беларуси: мы еще не взяли бога за бороду

В ходе сегодняшнего совещания Александр Лукашенко рассказал о ситуации с COVID-19 в Беларуси.

Фото пресс-службы президента

По его словам, «ситуация в Беларуси сегодня с вирусами и другими заболеваниями, которых у нас хватало и хватает, терпимая».

«Мы не говорим, что у нас все хорошо, что мы уже бога за бороду взяли. Нет. Но тот метод, которым мы пользуемся уже третий месяц, приносит свой результат. И этим методом, этим путем воспользовались и другие государства», — приводит пресс-служба президента его слова.

Он в качестве примера привел западные страны, которые начинают открываться и начинать работать, хотя «смертность у них за сутки превышает всех умерших в Беларуси за эти три месяца».

Также президент вспомнил и Россию, которая с сегодняшнего дня «открыла строительный комплекс, промышленные предприятия, другие основные сектора экономики».

«Это 90 с лишним процентов населения, которые выйдут на работу. Богатая Россия, у которой накоплен огромный золотовалютный резерв и фонд национального благосостояния. Она поняла, что могут быть плохие последствия», — резюмировал президент.

Всего в мире COVID-19 зафиксировано 4 178 156 случаев коронавирусной инфекции (нелуг забрал уже 286 353 жизней).

Как сообщили в Минздраве, на 11 мая в Беларуси зарегистрировано 23 906 человек, у которых тест дал положительный результат. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 135 пациентов.

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