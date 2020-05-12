Фермер Юрий Ганцевич подал документы на регистрацию инициативной группы

В Центризбирком поданы документы на регистрацию еще одной инициативной группы. Потенциальный кандидат в президенты — фермер из Гомельского района Юрий Ганцевич. В его инициативной группе 170 человек.

Как сообщил Ганцевич корреспонденту БелаПАН , его сегодня к 16:00 вызывают в Советский РОВД Гомеля.

«Вероятно, за встречу с Сергеем Тихановским. Я думаю, они специально вызывают, чтобы меня закрыть на сутки, и чтобы я не успел подать документы на регистрацию инициативной группы. Поэтому я выехал срочно ночью на Минск и успел подать документы. А потом пойду в милицию», — рассказал Ганцевич.

Он опасается, что попадет в ИВС, поэтому взял с собой необходимые вещи на случай ареста.

Ганцевич стал четвертым, кто подал документы на регистрацию инициативной группы. Ранее это сделали Анжелика Железнякова (Минский район), Вероника Мищенко (Жлобинский район) и Александр Гречишников (Минск) — так называемые кандидаты протеста из команды Николая Статкевича.

Срок подачи документов истекает 15 мая.