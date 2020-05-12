Лукашенко рассказал, кому государство подкинет деньжат

По словам Александра Лукашенко, государство должно помогать тем, кто и сам шевелится.

Как заявил он на сегодняшнем совещании, вопросы господдержки будут находиться в ведении председателей облисполкомов: «Они разберутся, кого поддерживать».

«Поддерживать надо тех, кто нуждается в поддержке и кто сам шевелится. Нужно и самим искать работу», — приводит пресс-служба президента его слова.

Он рассказал, что, к примеру, ресторанный бизнес отреагировал и смог перепрофилировать работу на доставку готовых блюд на дом, предприятиям.

Кроме этого, Лукашенко похвалил калийщиков, которые смогли договориться о поставках удобрений в Китай.

В то же время есть отрасли, которые в сложившихся условиях объективно не имеют возможности работать, например, авиакомпания «Белавиа». В подобной ситуации поддержку должно оказать государство.